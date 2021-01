Borsa: Europa apre negativa

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Apertura in negativo per le principali Borse europee, con i future Usa in ordine sparso, nel giorno in cui è attesa una riunione della Fed. La peggiore è Francoforte (-0,3%), seguita da Parigi (-0,1%), Madrid (-0,1%) e Londra (-0,1%) pochi minuti dopo l'inizio delle contrattazioni.

