Borsa: Milano peggiora con le banche, Covid fa ancora paura

La Borsa di Milano peggiora ancora con il Ftse Mib in calo dell'1,4% a 21.840 punti. Sospesa in asta di volatilità Leonardo con un calo teorico del 3,9%. Male anche Stellantis (-3,5%) e Cnh (-2,6%). In negativo le banche tra cui Unicredit (-2,8%), Intesa e Bper (-2,6%), Mps e Banco Bpm (-1,2%).

Sono in rosso anche le principali Borse europee, con gli investitori guardano all'andamento dei contagi da coronavirus ed ai ritardi delle case farmaceutiche sulla distribuzione dei vaccini. Nel Vecchio continente scivolano le compagnie aeree per i timori di nuovi lockdown e i maggiori controlli sui movimenti internazionali.