Borsa: Milano riduce perdite, bene Eni e Fca

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - La Borsa di Milano (-0,2%) riduce le perdite iniziali e si attesta poco sopra la parità. A Piazza Affari corrono Saipem (+1,8%), Eni (+1,6%) e Fca (+1%), quest'ultima dopo il via libera dei soci alle nozze con Psa (+1%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 115 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,56%.

In ordine sparso le banche. In rialzo Bper (+1,2%), Banco Bpm (+1,1%) e Mps (+0,7%) mentre sono in calo Intesa e Fineco (-0,9%) e Unicredit (-0,1%). In rialzo Tim (+0,6%) e Mediaset (+1,3%).

Seduta in affanno per Inwit (-1,7%) e Pirelli (-1,4%).

Andamento negativo anche per Buzzi (-1,5%) e Ferrari (-1,2%).

(ANSA).