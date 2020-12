Borsa: Europa chiude debole, Londra -1,4%

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Ultima giornata dell'anno in ribasso per le Borse europee che sono rimaste aperte e che comunque hanno concluso la seduta, come previsto, prima dell'orario consueto: Londra è stata la più pesante con un calo finale dell'1,45%, seguita da Madrid (-0,99%), Parigi (-0,86%) e Amsterdam, che ha concluso in negativo dello 0,55%. (ANSA).