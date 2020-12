Aeroporti: stima traffico 2020 -75%, un quarto passeggeri 2019

"In base alle ultime stime di dicembre, il traffico aeroportuale nelle prime due settimane ha proseguito il trend di novembre con un -90% e nella terza settimana circa un -80% dovuto alla concentrazione dei viaggi prima del lockdown. Bene che andrà, su tutto l'anno registreremo un -75/-73%. Quindi il 2020 si chiuderà con non più di 53 milioni di passeggeri, poco più di un quarto del traffico del 2019 ". Così il direttore generale di Assaeroporti, Valentina Lener, all'ANSA. Il "settore è come un termometro" e sebbene i dati siano ora "drammatici", il "sistema aeroportuale si riprenderà", spiega: dobbiamo "essere aiutati a resistere".