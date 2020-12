Banca Credito Popolare: il 28/12 azioni quotate su Hi-Mtf

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Parte il 28 dicembre la negoziazione delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare sul Mercato Hi-Mtf, che avranno un prezzo di avvio di 23,5 euro. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituto di Torre del Greco ha deliberato, lo scorso 16 novembre, la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Banca sul segmento "Order Driven" del Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato HI-MTF.

La domanda di ammissione alle negoziazioni è stata approvata dagli organi competenti di Hi-Mtf che hanno fissato la data di avvio delle negoziazioni per il 28 dicembre 2020.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento del Mercato Hi-MTF, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha fissato il prezzo di avvio delle negoziazioni in 23,50 euro sulla base del parere rilasciato dall'esperto terzo indipendente Arché Srl.

Il prezzo di avvio delle negoziazioni costituirà il prezzo di riferimento per la prima asta settimanale delle azioni della Banca. (ANSA).