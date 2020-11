Intesa: a Milano bilancio di 'Imprese Vincenti'

Si chiude a Milano il digital tour di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, capaci di esprimere esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. L'evento conclusivo traccia un bilancio di questa seconda edizione, che ha dato voce a 144 eccellenze italiane attraversando virtualmente tutto il Paese, in risposta al contesto straordinario determinato dall'emergenza Covid.

In due mesi il roadshow si è fermato a Milano, Firenze, Torino, Napoli, Padova, Brescia, Bari, Bologna, Bergamo, Roma e Cuneo, oltre alla tappa dedicata alle imprese del Terzo settore. La risposta delle imprese all'invito di Intesa Sanpaolo e dei partner di progetto Bain&Company, Elite, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia è stata positiva: le candidature sono state il doppio rispetto allo scorso anno.

Sostenibilità, innovazione, attenzione al capitale umano, internazionalizzazione, ricambio generazionale e forte legame con il territorio sono alcuni dei fattori vincenti che rendono queste imprese dei 'campioni' dei propri territori, resilienti e capaci di impostare strategie per il futuro, le quali, soprattutto in questa delicata fase possono contribuire al rilancio del Paese.