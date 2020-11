Bnp: per aziende WellMakers welfare dipendenti sostenibile

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Bnp Paribas lancia WellMakers, un sistema di welfare dedicato alle aziende per i loro dipendenti che promuove un'attenzione concreta alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica a vantaggio della collettività.

L'obiettivo, spiega una nota, è affiancare le aziende per aumentare l'utilizzo e la diversificazione del welfare; sviluppare - anche grazie ad un'attività di coaching - una sempre più diffusa consapevolezza sul benessere personale per soddisfare le esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie.

WellMAKERS, attraverso una piattaforma digitale, mette a disposizione delle imprese e dei loro collaboratori oltre 400 servizi e soluzioni, frutto del contributo delle Società del Gruppo in Italia e di molti partner in diverse industry.

Per Andrea Munari, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia: "WellMAKERS è un chiaro e concreto esempio dell'expertise che il Gruppo BNP Paribas è in grado di esprimere nel campo economico-finanziario come in quello sociale, al servizio di privati, famiglie, imprese. Questa iniziativa è il frutto di un lavoro corale dedicato al welfare, che crediamo sia un driver positivo e sostenibile per il benessere delle aziende e nelle aziende, ponendo al centro le persone che vi lavorano in una logica di comunità". (ANSA).