De' Longhi: shopping in Usa, 420 mln dlr per Capital Brands

De' Longhi ha firmato un accordo con Centre Lane Partners per rilevare Capital Brands, società californiana fondata nel 2003, con sede a Los Angeles, che sviluppa prodotti nel settore della nutrizione ad uso domestico, commercializzati in oltre 100 mercati in tutto il mondo con i marchi Nutribullet e Magic Bullet, e ideatrice del segmento dei personal blenders, una sorta di frullatori compatti.

Il prezzo pattuito, si legge in una nota, è di circa 420 milioni di dollari, pari ad un multiplo dell'ebitda adjusted previsto per il 2020 di poco superiore alle 8 volte. Capital Brands stima per il 2020 ricavi netti in crescita a circa 290 milioni. Con questa transazione, gli Stati Uniti diventano il primo mercato per De' Longhi, con un fatturato aggregato superiore a 500 milioni di dollari.

"Questa acquisizione è perfetta per il Gruppo De' Longhi ed è in linea con i nostri obiettivi di espansione geografica e crescita per linee esterne", ha commentato l'ad Massimo Garavaglia, che ne sottolinea il "valore strategico sotto diversi punti di vista". "Aggiungiamo - spiega - un marchio giovane e dinamico al nostro portafoglio; ampliamo la nostra gamma di prodotti iconici con una presenza importante nel segmento dei blender; aumentiamo la nostra penetrazione in un mercato in espansione e strategicamente importante come gli Stati Uniti; infine, aspetto non meno importante, rafforziamo la leadership del Gruppo nel settore della preparazione dei cibi".