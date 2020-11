"Lavoriamo per far ripartire le rateizzazioni decadute, prevedendo le sospensioni della rottamazione 'ter', un saldo e stralcio e impostando una rottamazione 'quater'. Questo sarà accompagnato da una riforma della riscossione che stralci le vecchie cartelle che non sono più riscuotibili". Lo scrive la viceministra dell'economia Laura Castelli su Facebook.