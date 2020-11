Mercati festeggiano per vittoria Biden, tassi Btp ai mimimi

Il rally dei mercati azionari, iniziato in Asia a seguito della vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa prosegue in Europa dove tutte le Borse aprono in rialzo e il rendimento del Btp a 10 anni è sceso sotto lo 0,62% allo 0,618%, segnando il minimo storico. I titoli italiani beneficiano anche della conferma di venerdì scorso da parte di Moody's del rating sul debito italiano.

Tokyo, in rialzo per la quinta seduta consecutiva, ha guadagnato il 2,12%, Hong Kong sale dell'1,13%, Shanghai dell'1,8% e Shenzen ha fatto un balzo del 2,25 per cento. Nel Vecchio Continente Londra guadagna l'1,3%, Francoforte apre in progresso dell'1,87%, Parigi dell'1,53%, Milano dell'1,6 per cento.

In rialzo anche il petrolio. Il barile di greggio Wti sale del 2,8% riguadagnando i 38 dollari a barile a 38,17. Il Brent è scambiato a 40,17 dollari con un guadagno del 2,6%.