Governo al lavoro su un nuovo decreto ristori

"Stiamo lavorando a un nuovo decreto ristori. Cercheremo di aprire un confronto anche con le forze d'opposizione, in maniera preventiva e anche nel percorso di discussione parlamentare". Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, ad Agorà.

Le misure del decreto saranno coordinate con quelle del Dpcm sulle nuove restrizioni che, come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, saranno differenziate per aree geografiche.