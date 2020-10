Borsa: Europa apre positiva, Francoforte +0,24%

Le Borse europee aprono in buona parte positive dopo le perdite di ieri. Francoforte segna un +0,24% con il Dax a 12.206 punti. Londra in avvio è a +01,6% con il Ftse 100 a 5.798 punti.

Parigi è piatta (-0,04%) con il Cac 40 a 4.814 punti. In rialzo anche Milano (+0,35%).