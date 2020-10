Borsa:Milano gira in calo con Leonardo e Banche,bene le auto

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - La Borsa di Milano (-0,1%) gira in calo dopo un avvio all'insegna dell'ottimismo. Piazza Affari è appesantita dal calo delle banche e di Leonardo (-1,8%) mentre prosegue la corsa il comparto dell'automotive. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 131 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,68%.

Tra gli istituti di credito sono in rosso Unicredit (-2,3%), Intesa (-1,8%) e Mediobanca (-1,5%) e Mps (-11%). Male anche Banco Bpm (-0,3%). Non mostra particolare entusiasmo Atlantia (-0,7%), alle prese con Cdp per la vicenda Aspi.

In positivo le auto, dopo i dati sulle immatricolazioni, dove marciano in rialzo Ferrari (+2,3%), Fca (+1,7%) e Cnh (+0,7%).

(ANSA).