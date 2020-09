Contratti: Landini, no ad intransigenza Confindustria

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il 18 settembre "saremo in piazza per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro pubblici e privati, per contrastare l'intransigenza di Confindustria e per una legge sulla rappresentanza che cancelli i contratti pirata e dia valore generale alle norme, ai diritti ed ai salari dei contratti nazionali". Così all'ANSA il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, indica uno dei temi al centro della mobilitazione unitaria che sarà accompgnata dallo slogan "Ripartire dal lavoro".

"Insieme a Cisl e Uil saremo in tante piazze d'Italia per cancellare la precarietà nel lavoro e affermare che oggi le priorità sono il lavoro di qualità, i diritti, l'equita e la giustizia sociale", rimarca Landini, parlando anche della necessità di "garantire la sicurezza nel lavoro e la sicurezza sociale attraverso un sistema di ammortizzatori universale e strumenti efficaci pe rispondere alle tante crisi aperte". (ANSA).