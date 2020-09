Lavoro, Bonomi: incontriamo con fiducia i sindacati

"Incontriamo con fiducia i sindacati". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un tweet in occasione dell'appuntamento con Cgil, Cisl e Uil.

Per il numero uno degli industriali "serve convergere" su una serie di punti: "nuovi ammortizzatori, politiche attive del lavoro, più formazione, ruolo della agenzie per il lavoro, contratti". Tutti aspetti, sottolinea, trattati nelle "intese del 2018. Criteri seri di rappresentanza, trattamento economico minimo, salario produttività, formazione e welfare", specifica sotto l'hashtag "servireItalia". L'incontro a viale dell'Astronomia, sede di Confindustria, è appena iniziato.