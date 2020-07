Alitalia: Patuanelli, obiettivo newco operativa ottobre-novembre

"L'obiettivo è avere la newco che vola ovviamente per quest'anno ma tra ottobre e novembre.

Sicuramente già nelle prossime due-tre settimane avremo un quadro più chiaro della composizione societaria". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli parlando di Alitalia in un'intervista all'ANSA, aggiungendo che dopodiché bisognerà capire assieme al commissario straordinario e assieme all'Europa come procedere anche in presenza di un bando che è stato sospeso per il Covid.

Per le imprese, inoltre, una delle novità che conterrà il nuovo pacchetto 4.0 Plus, prevede che "chi utilizzerà tecnologie emergenti" come la blockchain, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose, per raggiungere determinati obiettivi come innovazione dei prodotti e 'green' "avrà un incremento esponenziale delle percentuali di credito di imposta sull'investimento fatto" e si potrà arrivare anche ad una "defiscalizzazione totale".