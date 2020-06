Unioncamere, 44.000 nuove imprese in meno durante lockdown

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Tra marzo e maggio, mesi nei quali c'è stato il lockdown per evitare il diffondersi del contagio da Covid 19, sono crollate le iscrizioni alle Camere di commercio con 44.000 nuove imprese in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-42%). Lo fa sapere Unioncamere che oggi ha tenuto la sua assemblea annuale.

nella quale ha lanciato una proposta in dieci punti al Governo, rappresentato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. (ANSA).