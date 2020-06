Borsa: Europa chiude in forte perdita., Milano -3,4%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Chiusura in forte perdita per le principali Borse europee. La peggiore è stata Francoforte (-3,43%) a 12.093 punti, seguita da Madrid (-3,27%) a 7.195 punti, Londra (-3,11%) a 6.123 punti e Parigi (-2,92%) a 4.871 punti.Chiusura in forte calo per Piazza

Affari. Il Ftse Mib ha perso il 3,42% a 19.162 punti. (ANSA).