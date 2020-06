Borsa: Milano pesante (-2,5%) con Fca, Tim e Atlantia

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Partenza difficile per Piazza Affari che sconta, al pari delle altre Borse europee, i rinnovati timori per il covid-19, la cui avanzata prosegue negli Usa e in Sudamerica, e i suoi effetti sull'economia. Il Ftse Mib arretra del 2,5% zavorrato da Fca (-4,6%), che rischia una lunga indagine antitrust sulla fusione con Psa, Cnh Industrial (-4,4%), Tim (-4,2%) e Atlantia (-4%), chiamata oggi ad approvare la trimestrale. Male anche i bancari con Banco Bpm (-4,4%), Unicredit (-3,7%) e Intesa (-3,8%), al lavoro per superare i rilievi Antitrust all'ops su Ubi (-3,4%). Sofferente anche Bper (-2,4%) che oggi riunisce il cda per fare il punto della situazione. Le difficoltà dell'automotive colpiscono Pirelli (-4%) mentre il calo del petrolio pesa su Saipem (-3,7%) ed Eni (-3,6%). Vendite anche sugli assicurativi con Generali (-2,9%) e Unipol (-2,8%). (ANSA).