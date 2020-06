Il Tesoro lancia Btp Futura per finanziare la ripresa

Scatterà a luglio l'emissione del Btp Futura, il nuovo titolo dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail e che il Tesoro ha messo a punto per finanziare non solo l'emergenza della pandemia ma soprattutto la ripresa del Paese. Il lancio è previsto dal 6 al 10 luglio. Btp Futura avrà una scadenza compresa tra 8 e 10 anni, quindi più lunga rispetto al Btp Italia, e non è indicizzato ma prevede un meccanismo di cedole crescenti nel tempo e un premio finale calcolato sul tasso di crescita annuale medio del Pil.