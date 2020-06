Positivi i dati Usa sul lavoro, volano Wall Street e l'Europa

L'economia americana ha creato a maggio 2,6 milioni di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è calato al 13,3% dal 14,7% di aprile. Il dato, migliore delle attese degli analisti, fa volare gli indici a Wall Street -il Dow Jones a +2,68%, il Nasdaq a +0,91% e lo S&P 500 a +2,04%- che contagiano anche i mercati europei. "Questi numeri sono incredibili. dimostrano quanto fosse forte l'economia americana prima della pandemia e sono l'inizio di un lungo periodo di crescita", l'esultanza di Trump in un tweet.

Seduta molto positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,82% a 20.187 punti, dopo aver toccato un massimo di giornata a quota 20.198. Mercati azionari del Vecchio continente tutti in gran corsa: Parigi ha concluso in rialzo del 3,71% e Francoforte del 3,36%. Solo un po' più cauta Londra (+2,27% finale), con Madrid fuori dal listini principali in aumento del 4%. Anche le quotazioni del petrolio salgono del 5%, a 39,50 dollari.