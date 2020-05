Decreto Rilancio: Gualtieri, base per grande piano ripresa

"Pensiamo che il metodo del dialogo sia essenziale e contiamo sull'apporto del parlamento anche per poter ulteriormente migliorare questo decreto". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul decreto Rilancio.

Il nuovo decreto anti-Covid contiene "l'impostazione per il rilancio dell'economia che il governo svilupperà con grande piano ripresa fatto di riforme e investimenti. Ci sono alcuni primi elementi importanti che vanno oltre i mesi dell'emergenza, penso alla eliminazione delle clausole di salvaguardia" e si interviene "su alcuni fattori" per "una ripartenza che sia al passo con le sfide e favorisca la transizione a modelli di sviluppo sostenibile, resilienti e innovativi".

Il decreto Rilancio "stanzia ulteriori risorse e contiene misure importanti per affrontare la cosiddetta fase 2 con l'obiettivo duplice di affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia, con la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi già predisposti e fornire stimoli e mettere in campo interventi necessari alla ripresa del Paese". Si tratta, ha ribadito si un provvedimento "che per ampiezza e risorse mobilitate è senza precedenti e d'altronde non poteva che essere così vista la portata della crisi che ha investito il paese e vista la scelta molto chiara del governo di rispondere e reagire a questa crisi con interventi di bilancio e di stimolo economico consistenti e adeguati".

Per la cassa integrazione in deroga "siamo intervenuti per snellire le procedure", ora "invito le regioni a semplificare il meccanismo" dell'anticipo da parte degli istituti di credito, "rendendo disponibili alle banche gli elenchi della cassa autorizzata".

Per le imprese "l'intervento più rilevante è la cancellazione del saldo 2019 e della prima rata Irap 2020, una misura importante di sostegno, risultato di un dialogo con il mondo produttivo che ha avanzato una richiesta che abbiamo ritenuto giusto sia pure in parte accogliere: riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni e rappresenta un taglio alle tasse da 4 miliardi per cira 2 milioni di imprese".

"Avvieremo da subito un tavolo di monitoraggio delle entrate degli enti locali: siamo pronti se necessario a integrare ulteriormente le risorse stanziate", ha detto ancora il ministro dell'Economia.