Borsa: Milano in calo (-0,4%)

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Prosegue in rosso la Borsa di Milano (-0,4%), con l'industria e i petroliferi a pesare sul listino. Perde Leonardo (-2,6%) ed è in calo il lusso, con Moncler (-2,4%) e Ferragamo (-0,7%), con gli analisti che sottolineano come i magazzini siano pieni di invenduto in seguito al lockdown e la difficoltà nella conversione al digitale e nel riconquistare il mercato cinese in patria, vista l'improbabile ripresa a breve dei viaggi. Le banche, con lo spread Btp-Bund a 238, vanno in ordine sparso, con guadagni per Fineco (+4%) coi dati del trimestre, Banco Bpm (+1,1%)e Unicredit (+0,5%), mentre registrano perdite Intesa (-0,5%), Bper e Ubi (-0,6%).

Sul fondo del listino principale i petroliferi, da Tenaris (-1,2%) a Saipem (-0,8%) e Eni (-0,5%), pur col greggio in risalita (wti +1,6%), che penalizza Pirelli (-1,8%). In rosso anche Exor (-2,3%), insieme a Fca (-1,6%). Brillante Recordati (+6,5%) coi conti, a Diasorin (+4,4%) e Poste in attesa della trimestrale l'indomani. Male Terna (-1,9%) e Enel (-1,8%). Giù Brembo (-2,7%) con la trimestrale. (ANSA).