Borsa: Milano tiene (+0,4%) in scia Europa, bene Leonardo

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Momento di attesa sulle Borse del Vecchio continente che guardano soprattutto all'Eurogruppo del pomeriggio, mentre minor attenzione si concentra sulle decisioni di Moody's e Dbrs sul debito sovrano dell'Italia che verranno comunicate a mercati europei chiusi. Londra resta il listino più forte con una crescita dell'1,4%, seguito da Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,7%) e Milano, che cresce (Ftse Mib +0,4%) attorno al mezzo punto percentuale.

Piazza Affari comincia a guardare alla boa di metà giornata sfruttando un po' meglio la minor tensione sui titoli di Stato made in Italy, con Prysmian, Recordati, Atlantia e ora anche Leonardo - partita male ma in progressivo rialzo - che salgono di oltre tre punti percentuali.

Eni ondeggia attorno alla parità, Pirelli cede un punto percentuale e qualche incertezza resta nel settore del credito, con Intesa e Ubi in calo dello 0,6% e Mediobanca dello 0,4%.

(ANSA).