Lo Spread apre a 262 punti. Avvio in rialzo per Piazza Affari

Lo spread Btp-Bund è poco mosso a 262 punti base, in marginale calo rispetto alla chiusura di ieri quando il differenziale fra il decennale italiano e il Bund tedesco si era assestato a 263 punti. Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell'1% a 16.615 punti.