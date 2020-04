Nulla di fatto Eurogruppo, spread schizza a 214

Nulla di fatto all'Eurogruppo sugli strumenti da adottare a livello europeo per fronteggiare l'emergenza coronavirus e il suo impatto sull'economia. La riunione iniziata ieri pomeriggio è andata avanti tutta la notte senza trovare un accordo. Questa mattina i ministri hanno quindi deciso di rinviare tutto a domani. La notizia non è stata accolta bene dai mercati. La Borsa di Milano ha aperto in ribasso di oltre l'1% mentre lo spread tra Btp e Bund è schizzato a 214 punti base. Il rendimento del decennale italiano ha sfiorato l'1,8% arrivando all'1,78%.