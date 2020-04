Borsa: Europa apre in rosso,Parigi -3,1%

- Le Borse europee aprono in deciso calo. Francoforte perde il 3,27% con il Dax a quota 9.610 punti.

Parigi lascia sul terreno il 3,1% con il Cac 40 a quota 4.259 punti. Londra cede il 3,24% con il Ftse 100 a 5.492 punti.



Avvio di seduta pesante per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso del 2,64% a 16.600 punti.

Lo spread tra Btp e Bund sale in apertura a 202 punti base (199 la chiusura di ieri). Il tasso di rendimento del decennale italiano è all'1,51%.

( Seduta in profondo rosso per i listini asiatici che scontano le fosche previsioni del presidente Usa Dondal Trump, che si attende due settimane "molto dure" per il suo Paese a causa del coronavirus. Tokyo ha perso il 4,5% e Seul il 3,9%. Sul finale di seduta Hong Kong cede il 2,7% con le principali banche del Paese, Hsbc (-9,5%) e Standard Chartered (-6,9%) che affondano dopo aver annunciato lo stop ai dividendi. Limitano i ribassi Shanghai (-0,5%) e Shenzhen (-0,3%), dopo che l'indice pmi manifatturiero cinese è risalito a marzo a 50,1, segnando il ritorno dell'economia in una fase espansiva, mentre rimbalza Sydney (+3,6%) con Jefferies che giudica il mercato azionario australiano troppo a sconto