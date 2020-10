Grey's Anatomy, la 17/a potrebbe essere ultima stagione

Grey's Anatomy potrebbe non avere un futuro oltre la 17/a stagione. A rivelarlo è la stessa Ellen Pompeo, alias la dottoressa Meredith Grey, in un'intervista a Variety. L'attrice ha spiegato che questo è l'ultimo anno del suo contratto lasciando intendere una potenziale fine per il medical drama più longevo della storia della televisione.

"Non sappiamo quando finirà davvero la serie - ha detto - ma la verità è che potrebbe essere quest'anno. Lotto costantemente affinché lo show sia al meglio e come produttrice ne ho le facoltà. Quest'anno è l'ultimo per il mio contratto, non so se questo è l'ultimo anno? Ma potrebbe esserlo".

Pompeo ha ammesso inoltre che una sua dipartita dallo show potrebbe significarne a fine. "E' una decisione che non prendo con leggerezza - continua -. Impieghiamo tante persone, abbiamo un'enorme piattaforma e sono grata per questo". La prossima stagione di Grey's Anatomy andrà in onda dal 12 novembre. (ANSA)