Sogni e segreti a ritmo di musica, torna Penny On M.A.R.S

Sogni, segreti, amicizia e amore a ritmo di musica: la terza, attesissima stagione di Penny On M.A.R.S. arriverà da venerdì 3 luglio su Disney+, il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, sbarcato lo scorso 24 marzo nel nostro Paese. Ma le sorprese non finiscono qui: dallo stesso giorno sarà disponibile sulla piattaforma di streaming tutta la serie completa con le prime due stagioni.

Anche questa, come le precedenti, è una produzione originale italiana. Girata a Milano, è diretta da Claudio Norza - già regista della serie tv Alex & Co. diventata un vero e proprio fenomeno di costume - ed è prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.

Prima di anticipare il concept dei nuovi episodi, focalizziamo rapidamente storia e protagonisti per chi non avesse avuto modo di guardare i precedenti (ma potrà comunque farlo su su Disney + che le mette tutte e tre le stagioni a disposizione contemporaneamente): la seconda è ricominciata da dove la storia si era interrotta ovvero con la grande rivelazione della vera identità di Penny come figlia di Bakia, la più famosa popstar del mondo. La cosa ha temporaneamente allontanato Penny dai suoi amici e soprattutto da Sebastian, rimasto deluso dalla scoperta del suo segreto. A riavvicinarli è stata però l'amicizia con Pete, un bambino malato che Penny conosce in ospedale e per il quale i ragazzi si sono fatti in quattro, stringendo con lui un forte legame e crescendo sia come artisti che come persone. Nel frattempo, Penny e i compagni si sono anche sfidati in una nuova competizione scolastica di canto e ballo a coppie, che ha fatto nascere l'amicizia più inaspettata di tutte: quella tra Penny e il rivale di sempre Sasha.

Cosa accadrà ora in Penny on Mars 3? In un nuovo anno scolastico in cui le sue certezze in amore e amicizia vengono messe a dura prova, Penny decide di anteporre a se stessa i bisogni degli altri, da una parte aiutando sua madre, che ha subito uno shock, a rimettersi in piedi e a lottare per l'affido di Pete; dall'altra spronando Vicky, ballerina talentuosa, ma sfigurata, a mettersi in gioco al M.A.R.S. e a maturare da brutto anatroccolo a cigno. Per farlo è disposta a sacrificare il successo personale al saggio scolastico e anche a mettere a rischio la sua vittoria al talent, consapevole che la vera vittoria va oltre la competizione e i trofei.

A interpretare Penny il pubblico ritroverà la carismatica Olivia Mai-Barret, mentre la vulcanica Shannon Gaskin tornerà nel ruolo di Camilla e Finlay MacMillan sarà ancora una volta il bello e talentuoso Sebastian. Ma non mancheranno anche tante sorprese per il pubblico affezionato alla serie.

Da segnalare che sempre il 3 luglio sbarca su Disney + Hamilton, il musical teatrale che ha vinto 11 Tony Award, un Grammy, gli Olivier Award. I produttori di Hamilton, il film della produzione originale di Broadway, includono Lin-Manuel Miranda, Seller e Kail, quest'ultimo sarà anche impegnato come regista. Il film è un passo avanti nell'arte della "ripresa dal vivo", che trasporta il suo pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Combinando i migliori elementi del teatro dal vivo, del cinema e dello streaming.