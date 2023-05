Weekend a teatro tra Massini, Agnelli e Vecchioni

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Da Il mercante di luce di Roberto Vecchioni a Torino con il volto di Ettore Bassi; a Lazarus, il migrante interstellare di David Bowie ed Enda Walsh, che Valter Malosti porta per la prima volta in scena in Italia, a Milano, con Manuel Agnelli protagonista. Fino a Claudio "Greg" Gregori e Simone Colombari che si ritrovano, a Roma, per Il Calapranzi di Harold Pinter. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche le Storie di Stefano Massini, ancora a Milano; Il giardino dei ciliegi di Čechov che Roberto Bacci affida a un gruppo di giovani attrici e attori del Teatro della Toscana, a Firenze; e il ritorno di Darwin inconsolabile (un pezzo per anime in pena) di Lucia Calamaro a Roma. (ANSA).