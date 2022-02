Vittorio Sgarbi racconta Dante, Giotto e l'amore a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - La stagione del Teatro Celebrazioni di Bologna prosegue il 19 febbraio alle 21 ospitando il nuovo spettacolo di Vittorio Sgarbi, "Dante Giotto e l'amore". Nato da un'idea di Sabrina Colle cone le musiche originali di Valentino Corvino e i video di Elide Blind e Simone Tacconelli, "Dante Giotto e l'amore", quinta creazione del critico d'arte ferrarese, segna un sorprendente cambio di rotta e, raddoppiando i protagonisti, mette al centro la figura di Dante Alighieri in relazione con quella del coevo Giotto Di Bondone.

Dante e Giotto sono entrambi eminenti attori di una nuova raffigurazione culturale, le loro opere hanno condizionato i modelli stilistici a seguire, influenzato canoni filosofici, sociali e spirituali del tempo, giungendo a noi come imprescindibili fondamenti di cui facciamo quotidianamente esperienza. Vittorio Sgarbi ha esordito al Festival La Versiliana nell'estate 2015 con lo spettacolo Caravaggio, con sorprendenti salti temporali e in vicende che hanno disvelato straordinari fenomeni premonitori della contemporaneità: il pubblico ha sperimentato l'indissolubile comunione con l'esperienza caravaggesca, esperienza rinnovata nei sequel degli altrettanto fortunati Michelangelo nel 2017, Leonardo nel 2018 e Raffaello nel 2019. Le performance di Sgarbi hanno dimostrato come artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi.

