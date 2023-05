A Palazzo Reale i concerti estivi del Teatro Regio di Torino

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Avranno una location suggestiva - la Corte d'Onore di Palazzo Reale - gli otto concerti estivi del Teatro Regio di Torino, in programma dall'8 al 22 luglio, a conclusione della Stagione 2023. La rassegna Passaggi d'Estate, organizzata in collaborazione con i Musei Reali, avrà come protagonisti l'Orchestra, i Solisti del Regio Ensemble e il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio. Tutti i concerti avranno inizio alle 21 e non prevedono intervallo. Si potrà accedere, a partire dalle ore 20, al Giardino Ducale e al Caffè Reale per una passeggiata esclusiva e un aperitivo prima dello spettacolo.

"Vedo un clima rinnovato. La qualità dell'offerta culturale, molto elevata, è un cambio di passo significativo. Associare la bellezza architettonica di questo luogo meraviglioso con la musica del Regio sia una buona forma di restituzione alla città" afferma il sindaco Stefano Lo Russo. "Passaggi d'Estate rappresenta la naturale prosecuzione della Stagione 2023. In attesa della prossima ci dedichiamo un mese di musica con giovani interpreti, la nostra Orchestra e un programma musicale che si sposa perfettamente all'architettura del Palazzo Reale.

Otto concerti pensati per un pubblico variegato, che potranno incuriosire sia i torinesi sia i turisti, con un'attenzione agli under 30 ai quali è dedicato un biglietto a 10 euro", spiega il sovrintendente Matthieu Jouvin. "È un programma classico, con brani godibili, piacevoli e raffinati per un pubblico non necessariamente di di specialisti", aggiunge il direttore artistico Cristiano Sandri. Dirigerà tutti i concerti con l'Orchestra del Regio il giovane maestro Riccardo Biasutti. "La rassegna Passaggi d'Estate dà la possibilità ai Musei Reali di aprirsi alla cittadinanza e a nuovi pubblici, riportando la musica nella Corte d'Onore", osserva la direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella. (ANSA).