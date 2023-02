Torna "Nel segno di Winx", nuova versione remixata

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Nel segno di Winx", l'intramontabile sigla cult degli esordi di Winx Club, ormai entrata a far parte dell'immaginario collettivo, torna in una nuova versione inedita e remixata. In occasione della ricorrenza della prima messa in onda in Italia, la sigla evergreen si rinnova e si trasforma e dopo un primo ascolto riservato ai fan accorsi all'esclusivo party Back to Alfea (tenutosi al Giffoni Film Festival la scorsa estate), arriva finalmente sulle principali piattaforme e store digitali. La nuova versione della sigla è sia in lingua italiana che in inglese, pronta per essere ballata e cantata a squarciagola dai fan di sempre cresciuti insieme alle avventure di Bloom e delle sue amiche. Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta 8 serie animate televisive, 2 serie animate originali coprodotte con Netflix, 3 lungometraggi animati, innumerevoli live show e musical internazionali. (ANSA).