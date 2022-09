Pesaro Città Creativa Unesco a festival in Turchia

(ANSA) - PESARO, 24 SET - Pesaro Città Creativa Unesco della Musica è in Turchia in questi giorni per il Festival Unesco KÕrşehir "Neşet Ertaş", l'evento con cui KÕrşehir - altra città Unesco nel cluster della musica - celebra il decimo anniversario della morte del personaggio simbolo della produzione folk del territorio. Invitata insieme a Batumi (Georgia) e Hannover (Germania), Pesaro - con la sua vocazione musicale multiforme - ha deciso di farsi rappresentare da LadyHalo, duo pesarese composto da Alice (music producer/mix&mst) e Laura (lyrics/voices) che unisce due differenti personalità̀ in un mood electropop/synthpop. A KÕrşehir il duo presenta in anteprima 3 singoli che usciranno nei prossimi mesi: "Matrice", Calliope", "Pandora", brani in italiano con nuove sonorità.

La partecipazione al festival turco - dove il Comune di Pesaro è presente con Filippo Galeazzi focal point per Unesco - è un'opportunità per tessere un dialogo internazionale e promuovere la città anche in vista di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. (ANSA).