Rettore positiva al covid, "sto male, spero di farcela"

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Non poteva mancare e proprio adesso: sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela... Vi abbraccio". Rettore, 67 anni, annuncia sui social di aver contratto il covid.

Allarmati i fan dell'artista che le hanno fatto arrivare sempre via social i loro incoraggiamenti. (ANSA).