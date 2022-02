Massive Attack e Blanco al Ferrara Summer Festival

(ANSA) - FERRARA, 15 FEB - I Massive Attack il 24 giugno in piazza Trento e Trieste, Blanco l'8 luglio in piazza Ariostea: sono gli ultimi artisti ufficializzati in ordine di tempo per il Ferrara Summer Festival, oltre venti date di musica e spettacoli che nelle previsioni - anticipa il sindaco Alan Fabbri - intendono portare nella città estense circa 120mila persone, "con l'obiettivo di sviluppare iniziative specifiche per incentivarne la permanenza in città e per stimolare fortemente l'indotto turistico".

Il festival, promosso dall'associazione musicale Butterfly, quest'anno raddoppia le location e prepara un'estate fortemente attrattiva: sono già state annunciate quattro date di 'Notre Dame de Paris', ora sono stati ufficializzati Blanco e i Massive Attack. Dalla partnership tra il Ferrara Summer Festival e Ferrara Sotto le Stelle nascerà inoltre l'evento che porterà a Ferrara i The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet. Nelle prossime settimane saranno annunciati altri nomi famosi, che si aggiungono a quelli ospitati nell'estate 2021, tra cui Zucchero, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Noemi, Max Pezzali, i Subsonica e i comici Pucci, Panariello, Giacobazzi, Duilio Pizzocchi. "Il lavoro è imponente - aggiunge Fabbri - e ringrazio chi, con noi, sta credendo in questa sfida per un'autentica rinascita dopo mesi difficili". (ANSA).