Andrea Bocelli, Silent Night nelle grotte di Frasassi

Il 25 dicembre, in seconda serata, su Canale 5, va in onda il concerto Silent Night: A Christmas Prayer di Andrea Bocelli, un'esibizione unica e carica di suggestioni, in uno degli scenari naturali più suggestivi delle Marche: le Grotte di Frasassi.

Momenti di emozione, in particolare quando Bocelli esegue Silent Night in una versione a cappella, accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini e dalla ballerina classica Brittany O'Connor, con un pittoresco gioco di luci.

Il set acustico del Maestro prosegue con canzoni come White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire), Pianissimo. L'evento, diretto da Gaetano Morbioli, è stato realizzato in due location tra le più suggestive del marchigiano: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti, e la bellissima Sala delle Candeline. (ANSA).