Sanremo: Amadeus, i cantanti in gara saranno 26

"I cantanti in gara quest'anno saranno 26, due in più rispetto all'anno scorso". Lo ha annunciato Amadeus, nella conferenza stampa di presentazione della trasmissione Sanremo Giovani, che andrà in onda giovedì sera e durante la quale sarà resa nota la lista dei Big. "E' un segnale importante rispetto alla musica - ha aggiunto Amadeus -.

Un segnale di rinascita innanzitutto". Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha confermato che per ora la Rai va avanti sull'organizzazione del festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo. "Come già detto, stiamo lavorando - ha spiegato - affinché la kermesse di marzo sia realizzata nella maggiore normalità. Ovviamente dopo le feste comincerà il countdown e saremo più stringenti sulle norme da rispettare.

L'Ariston resterà sede della 71/a edizione del festival. Stiamo lavorando perché ci sia pubblico, normato ovviamente secondo i criteri vigenti a marzo. Ma vogliamo un Sanremo non del Covid ma della normalità".