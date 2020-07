Scala, Meyer riapre le porte del teatro

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Una grande emozione ritrovare il pubblico e riaprire le porte della Scala per il sovrintendente del Piermarini, Dominique Meyer, che poco dopo le 19 ha accolto gli spettatori davanti al teatro milanese.

"L'ultima volta che sono venuto qui è stato per annunciare che chiudevano le porte al pubblico: è stato un dolore per tutti, non sapevamo che saremmo restati chiusi per quattro mesi.

Stasera sono uscito per ritrovare il pubblico", ha detto poco prima dell'inizio del primo concerto dopo 133 giorni di stop.

