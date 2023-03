Cosmoprof, industria della cosmesi verso i 14,4 miliardi, +7,7%

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - In crescita l'export, il fatturato e i consumi interni nel comparto cosmetico nazionale. Aumenta la voglia di bellezza e gli italiani si truccano, proteggono la pelle dal sole e amano profumarsi. Il consumo di cosmesi come 'cartina al tornasole' dei fenomeni sociali e culturali conferma la piena ripresa delle attività e dei rapporti umani, dopo anni di prudenza. Cura del viso (+16,4% in un anno), del corpo (+15,3%) e profumi (+ 13,6%) trainano gli acquisti beauty degli italiani. Questo il 'paniere' di un comparto industriale che segna un fatturato globale che, nel 2022, ha raggiunto i 13,3 miliardi di euro con una crescita del 12,1% rispetto all'anno precedente. Positive inoltre le nuove stime per il 2023 che vedono il fatturato salire a 14,4 miliardi di euro con un incremento del 7,7% sul 2022.

Lo ha annunciato l'associazione nazionale imprese cosmetiche Cosmetica Italia in occasione dell'apertura del Cosmoprof Worldwide, la kermesse internazionale del beauty in corso fino al 20 marzo a Bologna. In salita anche rossetti e lucidalabbra (+23,4%), prodotti solari (+19,6%), correttori, fard e terre (+18,5%). I profumi sono il 13,6% del totale.

Nonostante lo scenario mondiale critico, si conferma la rapida reattività delle imprese della cosmetica italiana: le esportazioni, che rappresentano oltre il 40% del fatturato totale del comparto, nel 2022 hanno toccato quota 5,9 miliardi di euro, con un aumento del 18,5% rispetto al 2021. Anche le stime dell'export per l'anno in corso sono positive: Cosmetica Italia prevede il raggiungimento di 6,4 miliardi di euro con un incremento del 10% rispetto al 2022. (ANSA).