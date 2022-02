Naomi Campbell e la figlia, la mia gioia più grande

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto": la frase è classica e non c'è mamma che non l'abbia pronunciata.

Inclusa Naomi Campbell, la super modella bella come una dea, 51 anni di grazia, che racconta le gioie della maternità in un'intervista a Vogue Uk in cui presenta per la prima volta la sua bambina in foto stupende firmate Steven Meisel. Naomi, ultraterrena, pelle impeccabile, capelli sensazionali, corpo levigato ha concesso un'intervista fiume in una delle location tipiche: durante un viaggio aereo intercontinentale, con la bimba di nove mesi con lei. "Sono fortunata che ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare", dice con orgoglio. "È una brava ragazza: dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età. Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Lei ride molto. Sta quasi parlando", dice".

Naomi ha annunciato di essere diventata madre su Instagram nel maggio 2021, con un post dei piedini perfetti e deliziosamente minuscoli di sua figlia nel palmo della sua mano curata. I dettagli esatti sul suo arrivo sono sconosciuti. "Non è stata adottata, è mia figlia", ha rivelato. Il resto dei dettagli saranno in un suo libro che deve cominciare a scrivere.

Ha anche deciso di mantenere privato il nome della piccola.

In questa stagione, tra Parigi, Milano e Londra, Naomi ha sfilato per Versace, Alexander McQueen, Balmain e Lanvin. "Mi piace ancora, ma è snervante! Perché ho 51 anni e cammino con ragazze che ne hanno 18!". Era più divertente allora? "Ovviamente! Perché ero con le ragazze", ossia Linda Evangelista, Cindy Crawford e Christy Turlington. Più di tre decenni dopo, rimane una grande amica di tutti loro. "Sì, abbiamo una chat di gruppo", dice.

Attualmente stanno lavorando a The Supermodels, una docuserie in uscita per Apple TV+. Diretta dalla vincitrice dell'Oscar Barbara Kopple, rivisiterà il loro regno degli anni '90. (ANSA).