Bella Hadid in posa per Victoria's Secret senza fotoritocchi

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - L'iconica supermodella Bella Hadid è l'ambasciatrice della speciale capsule di Victoria's Secret che celebra San Valentino, il 14 febbraio.

La top model è la protagonista della nuova campagna scattata in occasione della festa degli innamorati, regina del set in cui compaiono, su uno sfondo rosso, alcuni dei capi realizzati per San Valentino dal celebre marchio di lingerie. Bella Hadid si fa portavoce di una self confidence femminile: la top model ha voluto posare senza ritoccare il suo corpo, in linea con il messaggio che il marchio vuole trasmettere alle sue clienti, che ha rivoluzionato i canoni di bellezza verso la diversificazione, il body positive e l'inclusività. La top model è anche recentemente entrata a far parte, infatti, del VS Collective, un gruppo che rappresenta donne simbolo e changemaker, e che si propone come tramite per dare voce alle donne, sostenendole socialmente e culturalmente, con l'intento di innestare un cambiamento sociale nelle loro vite.

La capsule comprende coordinati nati all'insegna della seduzione: splip e reggiseni con dettagli in cristalli Swarovski, abbinati a reggicalze, sottovesti in pizzo nero e raso, corsetti, body e vestaglie, ma anche eleganti pigiami in seta con prints a cuore abbinati a pantofole fluffy, tutti declinati nei colori rosso, nero e fucsia. (ANSA).