Strega Ragazzi per immagini al coniglio di Dautremer

(dell'inviata Mauretta Capuano) (ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - E' Rebecca Dautremer con 'Un attimo soltanto' (Rizzoli), nella traduzione di Francesca Mazzurana, la vincitrice del premio per la migliore narrazione per immagini dello Strega Ragazze e Ragazzi.

"Sono molto contenta di avere questo premio. Non immaginavo potesse succedere. In Italia mi sento a mio agio, è un piacere essere qui e sono felice che possiate leggere i miei libri" ha detto Dautremer sforzandosi di parlare in italiano alla Bologna Children's Book Fair dove è stato annunciato il libro vincitore della seconda edizione del riconoscimento, al Caffè degli Illustratori, palcoscenico ideale per un premio che vede nelle immagini il suo fulcro. La vita, i luoghi e l'intero universo antropomorfo del coniglio Jacominus Gainsborough che in 'Un attimo soltanto' Dautremer ha raccontato in una forma tutta da esplorare in 100 microstorie, si possono vedere alla mostra, inaugurata nei giorni della Bologna Children's Book Fair, 'Formidabile. Rebecca Dautremer e il viaggio di Jacominus' nello spazio espositivo di Alchemilla, a Palazzo Vizzani a Bologna. E 'Formidable' sarà il titolo del prossimo libro dell'autrice di cui in mostra si possono vedere alcuni originali e bozzetti, che uscirà sempre per Rizzoli nell'autunno 2023. "La forma che volevo fare era quella di una immagine unica che vuol dire anche un unico momento" ha spiegato Dautremer.

"Visivamente sorprendente, straordinariamente ricco di dettagli e di vita, di micro-situazioni narrative in cui perdersi e da mettere in relazione le une con le altre, 'Un attimo soltanto' è un manufatto editoriale unico e spiazzante: una narrazione polifonica d'abbagliante bellezza che invita a una sosta estatica in cui il piacere della visione e quello dell'ascolto delle parole misuratissime dell'autrice trovano un dinamico punto di equilibrio" spiega la motivazione del premio.

Il prossimo appuntamento del Premio Strega Ragazze e Ragazzi si svolgerà a maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove saranno rese note le longlist delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+, selezionate sulla base dei libri proposti dagli editori, e sarà annunciato il Migliore libro d'esordio. Le opere finaliste scelte dal Comitato tra i 33 titoli proposti dagli editori erano: Nora Dasnes, Nel mio cuore tempesta (Mondadori), nella traduzione di Eva Valvo; Marion Kadi, 'Il riflesso di Hariett' ((Terre di Mezzo), nella traduzione di Eleonora Armaroli; Malin Kivela, Martin Glaz Serup, 'Se incontri un orso' (Iperborea), illustrazioni di Linda Bondestam, traduzione di Maria Valeria D'Avino. Alla cerimonia, condotta da Marcella Terrusi, sono intervenuti, oltre agli autori finalisti, sia in presenza che in video: Elena Pasoli, exhibition Manager BolognaFiere, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura e Marco Maria Cerbo, capo del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo - ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presenti anche le autrici premiate nella scorsa edizione del premio: Mara Cerri e Antonia Murgo. Alla premiazione sono intervenuti i componenti del comitato scientifico Maria Greco, Martino Negri e Ilaria Tagliaferri.

"E' un premio che cresce, non di categorie per ora, ma nel numero di ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

Siamo intorno ai quattromila studenti e studentesse coinvolti nella giuria" ha spiegato Petrocchi. (ANSA).