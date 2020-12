Arriva il terzo libro dello spin-off di Diario di una Schiappa

Uscirà a marzo 2021 negli Stati Uniti e arriverà in Italia a maggio il nuovo libro dell'autore bestseller Jeff Kinney. E' 'Rowley Jefferson's Awesome Friendly Spooky Stories' che nel nostro paese sarà pubblicato con il titolo, ancora provvisorio, 'Le storie di paura di un Amico Fantastico' da Editrice Il Castoro e sarà seguito dalla pubblicazione del quindicesimo titolo della serie Diario di una Schiappa nell'autunno 2021. L'annuncio è stato dato il 17 dicembre da Amulet Books, il marchio di libri per ragazzi di Abrams, l'editore americano della serie bestseller mondiale originale Diary of a Wimpy Kid.

'Rowley Jefferson's Awesome Friendly Spooky Stories' sarà curato da Charles Kochman, direttore editoriale di Abrams e redattore di lunga data di Kinney. "Le storie di paura di un Amico Fantastico" è il terzo libro dello spin-off di Diario di una Schiappa, scritto dalla prospettiva di Rowley Jefferson, il migliore amico di Greg, la Schiappa più famosa del mondo. In questo nuovo libro i lettori saranno invitati ad afferrare una torcia, a scivolare sotto le coperte per immergersi nel mondo pauroso e inaspettatamente esilarante dell'immaginazione di Rowley Jefferson. Incontreranno un vampiro che va all'asilo, una mummia con un pessimo avvocato, un fantasma che resta visibile ben oltre la sua apparizione e una miriade di altri personaggi macabri in questi racconti comicamente terrificanti.

I precedenti due volumi dello spin-off della Schiappa: Le avventure di un amico fantastico, primo libro fantasy di Jeff Kinney pubblicato in Italia e nel mondo nell'agosto 2020, e Diario di un amico fantastico, uscito nel maggio 2019, hanno subito raggiunto il primo posto nelle classifiche dei bestseller del New York Times, Usa Today e Wall Street Journal e in tutti i Paesi in cui sono stati pubblicati.