A Cinquetti e Sala il 39/o Premio Andersen

ROMA - Sono Nicola Cinquetti (Miglior scrittore) e Felicita Sala (Miglior illustratrice) gli autori dell'anno al 39/o Premio Andersen-Il mondo dell'infanzia, il più ambito riconoscimento attribuito ai libri per ragazzi, ai loro autori, illustratori ed editori, annunciato il 19 giugno via Facebook, causa pandemia.

La giuria è partita proprio dall'autonomia dimostrata dai bambini, che in questi mesi hanno trascorso il tempo in casa senza amici, studiando davanti a uno schermo e inventando mondi dove continuare a essere felici. Così, tra le pagine dei libri vincitori si incontrano il cowboy Roy che salva la maestra rapita in Desperado (Beisler) di Ole Könnecke (Miglior libro 0/6 anni); o i bambini de La Buca (Camelozampa) di Emma Adbåge (6/9 anni); il protagonista di Nello spazio di uno sguardo (Terre di Mezzo) di Tom Haugomat, che osserva la vita del giardino con una lente di ingrandimento (Libro fatto ad arte) e la bambina di Che cos'è un fiume? (Topipittori) di Monika Vaicenaviciené (Libro di divulgazione).

Tra i premiati anche: Miglior libro 9/12 anni, Le parole di mio padre (HarperCollins) di Patricia MacLachlan; Libro oltre i 12 anni, Nella bocca del lupo (Rizzoli) di Michael Morpurgo; Libro oltre i 15 anni, Alla fine del mondo (Mondadori) di Geraldine McCaughrean; Albo illustrato, Tutto cambia (Orecchio Acerbo) di Anthony Browne; Libro senza parole, L'isola (Lemniscaat) di Mark Janssen; Libro a fumetti, Nera. La vita dimenticata di Claudette Colvin (Einaudi ragazzi) di Émilie Plateau; Libro mai premiato, John della notte (Equilibri) di Gary Paulsen; Collana di Narrativa, Giralangolo - Narrativa (Giralangolo); Progetto editoriale, MinaLima Classics (Ippocampo).

Appuntamento il 29 giugno per il SuperPremio Andersen Gualtiero Schiaffino per il miglior libro dell'anno votato da una giuria di esperti tra i vincitori delle singole categorie.

(ANSA).