Premi, 11/o Lattes Grinzane, in gara autori da tutto il mondo

Il Premio Lattes Grinzane, giunto alla sua 11/a edizione, continua il suo percorso anche in tempo di pandemia. Il bando scade il 31 gennaio, ma alla giuria, presieduta da Gian Luigi Beccaria, sono già pervenuti molti volumi da tutto il modo.

Organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes e dedicato a Mario Lattes, il Premio è rivolto a opere di narrativa italiana e internazionale pubblicate in Italia fra gennaio 2020 e gennaio 2021. Dopo la selezione di 5 romanzi finalisti da parte della Giura Tecnica, entro aprile 2021, la scelta del vincitore è affidata a 400 studenti delle Giurie Scolastiche di 25 scuole superiori.

Accanto al Premio Lattes Grinzane, è istituito il Premio Speciale Lattes Grinzane, assegnato dalla Giuria Tecnica a un'autrice o autore internazionale che nel corso del tempo si sia dimostrato meritevole di un condiviso apprezzamento critico e di pubblico. Nel 2020 iI Premio Speciale Lattes Grinzane è andato eccezionalmente alla Protezione Civile, come apprezzamento per il grande impegno profuso nell'affrontare l'emergenza sanitaria Covid-19. (ANSA).