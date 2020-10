MARIO ABBATI, A TEMPO DI TANGO. SCACCO MATTO A BUENOS AIRES (bookabook, pp.432, €16,00). Quando il tempo sembra non scorrere più in modo lineare e mescola le carte complicando la sua esistenza dal punto di vista sentimentale e professionale, il maestro di ballo Toni de Mastrangelo trova finalmente il coraggio di volare verso il luogo mitico per ogni tanghèro: Buenos Aires. E' questo l'inizio di "A tempo di tango. Scacco matto a Buenos Aires", il nuovo romanzo di Mario Abbati edito da bookabook. A scandire le avventure del protagonista anche il Pangioco, una versione alternativa degli scacchi creata dal misterioso artista argentino Xul Solar, amico intimo di Borges: quando ne acquisterà per caso una copia, de Mastrangelo verrà trascinato in una sequela di inganni, pericoli e rivelazioni.