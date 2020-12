Pordenonelegge, oltre 2,5 mln di visualizzazioni per gli eventi web

PORDENONE - Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni per i contenuti digitali legati a più di 300 eventi online proposti nel corso dell'anno: è il bilancio di Fondazione Pordenonelegge rispetto alla nuova formula della Festa del libro con gli autori.

"Ci siamo reinventati in pochissimo tempo - racconta il presidente Michelangelo Agrusti - trasformando le iniziative impraticabili in presenza in altrettanti eventi per il pubblico del web, ma anche inventando nuovi format specifici per il periodo di lockdown e i mesi complessi del distanziamento. Flessibilità è una parola chiave che ci accompagnerà anche per il 2021: noi ci saremo, perché la cultura è una necessità umana e sociale ma anche un valore per il territorio".

"Siamo partiti nel vivo del lockdown con i video del percorso #Iorestoacasaeleggo - spiegano i curatori di pordenonelegge Gian Mario Villata (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet - e abbiamo proseguito con altre novità online: la prossima, domenica 3 gennaio, aprirà il 2021 con il video racconto di Paolo Rumiz ripreso nel Porto di Trieste".

Diverse le tappe 2021 già in vista, ne elenca alcune Michela Zin, direttore di Fondazione Pordenonelegge: "Ci saranno iniziative per le scuole, riprenderemo la progettualità sviluppata con la Regione Fvg per il Premio Umberto Saba Poesia e il Premio Letterario Friuli Venezia Giulia. In vista le edizioni 2021 del Premio Hemingway promosso a fine giugno dal Comune di Lignano e, nel mese di ottobre, del festival GEOgrafie promosso dal Comune di Monfalcone".