Insieme, 100 incontri e 175 editori alla nuova festa dei libri

ROMA - Oltre 100 incontri con autori italiani e stranieri, sia dal vivo che in streaming, tra i quali Franco Arminio, Stefania Auci, Gianrico Carofiglio, Paolo Giordano, Antonio Scurati, Zerocalcare, Javier Cercas, Wole Soyinka, Manuel Vilas, e la partecipazione di 170 editori che esporranno il loro catalogo. Si configura il programma di 'Insieme - lettori, autori, editori', il grande evento culturale che dall'1 al 4 ottobre restituisce uno spazio fisico di incontro e di scambio a tutti gli appassionati di libri e di letteratura, portando a Roma una nuova esperienza di partecipazione culturale in epoca Covid.

Una sfida nata dall'idea e dalla collaborazione dei tre grandi appuntamenti letterari romani: Letterature, Libri Come e Più libri più liberi che si svolgerà in alcune delle location più suggestive della Capitale come il Parco Archeologico del Colosseo - tra la Basilica di Massenzio, lo Stadio Palatino e il Tempio di Venere - e l'Auditorium Parco della Musica - nell'area pedonale, nei giardini pensili e in alcuni spazi interni.

Tra gli scrittori, saggisti e artisti che hanno confermato la propria presenza anche Valerie Perrin, Maurizio De Giovanni, Cristina Comencini, Giulio Cavalli, Claudia Durastanti, Stefano Mancuso, Vito Mancuso, Andrea Marcolongo , Michela Murgia, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Virgilio Sieni e Chiara Valerio.

Il programma, a cura di un comitato editoriale composto da Silvia Barbagallo, Andrea Cusumano, Michele De Mieri, Lea Iandiorio, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, sarà ricco di commistioni tra letteratura, arte e altri linguaggi di ricerca e sperimentazione e sarà disponibile sul sito www.insiemefestival.it e sui social della manifestazione dal 22 settembre. Da questa data partono anche le prenotazioni agli eventi, tutti ad ingresso gratuito. Per gli incontri live è previsto il contingentamento, la misurazione della temperatura all'ingresso e l'obbligo di mascherina.

"Insieme" è promosso dal Centro per il libro e la lettura del Mibact, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. È organizzato dall'Associazione Italiana Editori, Istituzione Biblioteche di Roma, Fondazione Musica per Roma e Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e con il sostegno della Società Italiana degli Autori ed Editori.